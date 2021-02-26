كل سنة وأنت طيب يا مارو.. صالح جمعة يحتفل بعيد ميلاد مروان محسن

هنأ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، صديقه بالفريق مروان محسن بعيد ميلاده الـ32

ونشر صالح جمعة عبر استوري بحسابه علي إنستجرام، صورة له مع مروان محسن وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا مارو يا محترم ".

يذكر أن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، أكد على الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب مع أبناء الرداء الأحمر يوم 6 مارس المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.



وقال مرجان في تصريحات خاصة إن الأهلي سيواجه فيتا كلوب بإستاد القاهرة وتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بهذا الأمر والذي سيتولي بدوره الاتحاد الأفريقي ومسئولي الفريق الكونغولي .



وأضاف أن الأهلي يعمل بنظام مؤسسي كامل، وينتهي من كافة الأمور الخاصة به مبكرًا؛ لتجنب أي أزمة في اللحظات الأخيرة، وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع قطاع الكرة في هذا الشأن وتم إعلامهم بأن المباراة ستقام علي استاد القاهرة.