مقتل فلاح داخل مزرعة مواشي في إدكو

لقى مزارع مصرعه، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين شخص آخر بسلاح أبيض، داخل مزرعة المواشي بمنطقة الزراعي التابعة لمركز إدكو، وتم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة إدكو، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال جثة أحمد حسين بلال 35 سنة، أثر مشاجرة بينه وبين شخص آخر داخل مزرعة المواشي بمنطقة الزراعى، وتم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.











