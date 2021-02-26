أهم الأخبار.. وظائف بالبنك الأهلي .. 3 حالات مستثناة من الضريبة العقارية .. السودان يحذر من ملء سد النهضة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار المهمة المتنوعة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:









السودان يحذر من ملء سد النهضة دون اتفاق

اضغط هنا. التقى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وفدًا من جمهورية الكونغو برئاسة مبعوث رئيس الاتحاد الافريقي الحالي، فليكس تشيسيكيدى ومستشاره الخاص للاتحاد الأفريقي، نتومبا لواباـ وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس.. للمزيد من التفاصيل





بدءا من 6 مارس | ضريبة عقارية لتسجيل العقارات.. 3 حالات مستثناة ورسالة طمأنة من الحكومة

نص قانون الشهر العقاري على ضرورة تقديم شهادة تصرفات عقارية ضمن مستندات التسجيل بالشهر العقاري، حيث سيكون التسجيل شرطا أساسيا لنقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات لأي عقار، بدءا من 6 مارس المقبل وفقا للتعديلات الجديدة على القانون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





صدام مصري بين النني وكوكا.. آرسنال يواجه أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دوري دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي عن مواجهة قوية بين آرسنال الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني، ويلعب النجم المصري محمد النني في صفوف آرسنال بينما يتواجد مواطنه أحمد حسن كوكا في أولمبياكوس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





موعد مواجهات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي عن مواجهات شرسة بين الفرق، ولعل أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ميلان الإيطالي، ومن المقرر أن تكون مواجهات البطولة خلال شهر مارس المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد اعتراضه على حكم مباراة الجونة.. تقرير أمين عمر يحسم موقف رمضان صبحي من العقوبة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة تعرض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز للإيقاف فى مباراة فريقه أمام الجونة، وقال المصدر ذاته إن رمضان صبحي رغم ظهوره عبر شاشات الفضائيات معترضا على قرارات الدولى أمين عمر حكم مباراة بيراميدز والجونة إلا ان حكم اللقاء لم يشهر اى بطاقة سواء صفراء أو حمراء ضده.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وظائف البنك الأهلي الجديدة.. 7 كليات وتخصصات مطلوبة.. سارع بالتقديم من هنا

أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف عام 2021 الجديدة بالبنك، وأوضح البنك الأهلي برئاسة هشام عكاشة، عن اتاحة فرص عمل جديدة لحديثي التخرج من دفعات 2016 حتي 2019.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد نفي الحكومة.. رسوم الكهرباء والسيارات المحصلة لدعم ماسبيرو

"فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون" نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، هذه الشائعة ضمن بيان توضيح حقائق الشائعات الدوري للحكومة، وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" الرسوم المحصلة لصالح ماسبيرو وفقا للقانون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رسائل عاجلة من وزير التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات من امتحاناتهم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الرسائل الهامة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات من انطلاق امتحاناتهم المقرر بدؤها غدا السبت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين في دمياط

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة دمياط، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بمحافظة دمياط.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل الطقس على المحافظات حتى الأربعاء المقبل

تشهد الأحوال الجوية، خلال الأسبوع الجديد استقرارا في حالة الطقس على البلاد حتى نهاية الأسبوع، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المختلفة من سواحل البلاد على فترات متقعطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لم يفقد الوعي.. ابنة يوسف شعبان تكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية

أكدت زينب، إبنة الفنان يوسف شعبان، أن حالته الصحية مستقرة حتى الأن، وقالت في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "هو تعب امبارح بليل وحاليا تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى وليس فاقد الوعى ويخضع لبرتوكول العلاج الخاص به".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



