بعد قليل .. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة



وأوضحت الشركة فى بيان، أن ذلك الانقطاع يرجع إلى تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق الدكرور.





اقرأ أيضا:

تعرف على سعر الريال السعودى بالبنوك اليوم



وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.