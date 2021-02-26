ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد قليل .. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:02 م
مياه الشرب
مياه الشرب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة عن انقطاع المياه عن مناطق (بولاق الدكرور - أبو قتادة)، الساعة 10 مساء اليوم  الجمعة حتى الساعة الرابعة صباح غدا السبت ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة فى بيان، أن ذلك الانقطاع يرجع إلى تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق الدكرور.

اقرأ أيضا:
تعرف على سعر الريال السعودى بالبنوك اليوم

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43

بملابس شخصيات كرتونية.. بنات أحمد زاهر يثرن الجدل بجمالهن

عرض زواج مشئوم يتسبب في سجن وغرامة العروسين.. تفاصيل