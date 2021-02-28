فيديو جراف.. حياتهم مش وردي.. فنانات تعرضن للضرب على يد أزواجهن

حياة المشاهير والنجوم ليست مبهجة ومبهرة كما هي ظاهرة أمام جمهورهم، ولكنهم يتعرضون للعديد من الأزمات والمشاكل التي تقلب حياتهم رأسا على عقب سواء على المستوى المهني أو الشخصي.









شاهد أيضا:









اعترفت العديد من النجمات بتعرضهن للضرب على يد أزواجهن، مما جعلهن يطلبن الطلاق ويصممن عليه دون تردد بعد تعرضهن للإهانة سواء بالتعدي بالضرب أو الإهانة اللفظية، وكان من بين هؤلاء النجمات اللاتي اعترفن بتعرضهن للضرب مريم فخر الدين وشادية وعلا غانم وغيرهن.









ونستعرض المزيد من التفاصيل حول فنانات تعرضن للضرب على يد أزواجهن من خلال الفيديو جراف التالي.