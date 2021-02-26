انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمنيا

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق دون أضرار بشرية بأحد شوارع مدينة المنيا تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع هدى شعراوي بمدينة المنيا، دون أضرار بشرية .





انتقلت فرق الحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار ملك بولس . م. س وأن الانهيار عبارة عن حوائط وسقف الدور الثالث علوي، وقد تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز .



