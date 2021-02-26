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حوادث

انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمنيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:13 م
صدى البلد
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ايمن رياض
انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق دون أضرار بشرية بأحد شوارع مدينة المنيا تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع هدى شعراوي بمدينة المنيا، دون أضرار بشرية .

انتقلت فرق الحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار ملك بولس . م. س وأن الانهيار عبارة عن حوائط وسقف الدور الثالث علوي، وقد تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز .

كما تم فرض كردون أمني حفاظا على حياة المواطنين ولم يتسبب الإنهيار في إعاقة حركة سير المرور أو أية أضرار بشرية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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