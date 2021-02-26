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رياضة

لغز محير.. لماذا يتألق كوكا في أوروبا ويعاني مع منتخب مصر؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:02 م
كوكا
كوكا
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محمد السعيد
بات تألق المصري أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني في أوروبا، وابتعاده عن التهديف مع منتخب مصر لغزا محيرا للجماهير المصرية.

ويقدم أحمد حسن كوكا موسما رائعا مع فريق أولمبياكوس هذا الموسم، حيث شارك  في 23 مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 4.

 لماذا يتألق كوكا في أوروبا ويعاني مع منتخب مصر؟

1-  طريقة اللعب:

طريقة لعب أولمبياكوس تختلف تماما عن طريق لعب مصر، حيث يجد المهاجم المصري العرضيات الكافية مع أولمبياكوس التي تساعده على تسجيل الأهداف، كما أنه طريقة لعب أولمبياكوس تساعده على التهديف، لأنه يجيد اللعب داخل الصندوق.

في منتخب مصر الأمر يختلف بعض الشيئ حيث يركز معظم اللاعبين على التمرير لـ محمد صلاح باعتباره النجم الأول، بالإضافة إلى عدم وجود الدعم الكافي من الباكات.

غياب الدعم الجماهيري:

لا يحظي أحمد حسن كوكا بالدعم الجماهيري من قبل الجماهير، وهو ما قد يكون سببا في افتقاد اللاعب للثقة عندما يعلب بقميص منتخب مصر، عكس أولمبياكوس.
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