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رياضة

نتائج مباريات دورى القسم الثاني .. الداخلية في الصدارة وبورتو وصيفا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:25 م
بورتو السويس
بورتو السويس
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عبدالله هشام
انتهت مباريات مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات مؤجلات الجولة ال14 ، وحقق فريق بورتو السويس فوزا مثيرا علي منافسه بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل هدف . 


وجاءت نتاج مباريات اليوم كالتالي : 

النصر 3-0 زد .. الجولة 15
الزرقا 0 -3 جمهورية شبين .. الجولة 15
المريخ 1-1 القناة ..  الجولة 14
سرس الليان 1-2 الداخلية .. الجولة 15
بورتو السويس 2-1 بتروجيت .. الجولة 14

جدول ترتيب المجموعة حتي الان 

1-الداخلية : 28 نقطة 
2- بورتو السويس : 26 نقطة 
3- الترسانة : 23 
4- كوكاكولا : 20 
5- زد : 20 
6- المريخ : 19 
7-القناة : 19 
8- منتخب السويس : 19 
9- جمهورية شبين : 18 
10- سرس الليان : 17 
11- بتروجيت : 16 
12- السكة الحديد : 16 
13- النصر : 16 
14- النجوم : 15 
15- الزرقا : 13 
16- طنطا : 8 
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