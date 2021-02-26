نتائج مباريات دورى القسم الثاني .. الداخلية في الصدارة وبورتو وصيفا

انتهت مباريات مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات مؤجلات الجولة ال14 ، وحقق فريق بورتو السويس فوزا مثيرا علي منافسه بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل هدف .









وجاءت نتاج مباريات اليوم كالتالي :





النصر 3-0 زد .. الجولة 15

الزرقا 0 -3 جمهورية شبين .. الجولة 15

المريخ 1-1 القناة .. الجولة 14

سرس الليان 1-2 الداخلية .. الجولة 15

بورتو السويس 2-1 بتروجيت .. الجولة 14





جدول ترتيب المجموعة حتي الان





1-الداخلية : 28 نقطة

2- بورتو السويس : 26 نقطة

3- الترسانة : 23

4- كوكاكولا : 20

5- زد : 20

6- المريخ : 19

7-القناة : 19

8- منتخب السويس : 19

9- جمهورية شبين : 18

10- سرس الليان : 17

11- بتروجيت : 16

12- السكة الحديد : 16

13- النصر : 16

14- النجوم : 15

15- الزرقا : 13