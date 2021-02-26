نتائج مباريات دورى القسم الثاني .. الداخلية في الصدارة وبورتو وصيفا

انتهت مباريات مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات مؤجلات الجولة ال14 ، وحقق فريق بورتو السويس فوزا مثيرا علي منافسه بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل هدف .
وجاءت نتاج مباريات اليوم كالتالي :
النصر 3-0 زد .. الجولة 15
الزرقا 0 -3 جمهورية شبين .. الجولة 15
المريخ 1-1 القناة .. الجولة 14
سرس الليان 1-2 الداخلية .. الجولة 15
بورتو السويس 2-1 بتروجيت .. الجولة 14
جدول ترتيب المجموعة حتي الان
1-الداخلية : 28 نقطة
2- بورتو السويس : 26 نقطة
3- الترسانة : 23
4- كوكاكولا : 20
5- زد : 20
6- المريخ : 19
7-القناة : 19
8- منتخب السويس : 19
9- جمهورية شبين : 18
10- سرس الليان : 17
11- بتروجيت : 16
12- السكة الحديد : 16
13- النصر : 16
14- النجوم : 15
15- الزرقا : 13
16- طنطا : 8