مطور: القطاع العقارى يستعيد معدلات نموه بالكامل نهاية 2021

كشف المهندس محمود عمر المطور العقاري، عن بدء تعافى السوق المصرى من آثار أزمة كورونا خاصة بالقطاع العقارى، موضحا أن المبيعات بدأت تتحسن منذ الربع الأخير من 2020 بالفعل على مستوى العديد من المناطق وخاصة العاصمة الجديدة.





وأوضح عمر لـــ"صدى البلد"، أن العملاء أصبح لديهم اطمئنان أكثر وثقة فى تحسن الأوضاع يجعلهم يقبلون على العقارات، كما أتوقع أن يعود الوضع بالمبيعات ومعدلات النمو لما قبل الأزمة بنهاية العام الجارى 2021.





اقرأ أيضا:





وأكد عمر، أنه هناك حالة رواج وطلب كبيرة حاليا، بين المواطنين داخل مصر وبين بعض الجنسيات العربية التى تقبل على شراء العقارات فى مصر فى الفترة الأخيرة، مثل مواطني بعض الدول بمنطقة الخليج.





وتابع، أن السعر الذى تقيم به العقارات فى مصر تنافسي وخاصة بمدن الجلالة والعلمين الجديدة، لذا يقبل الكثير من المصريين بالخارج المقيمين بالخليج وبعض المواطنين الخليجيين على هذه المناطق ، خاصة وأن جهود الدولة فيهم محسوسة داخل وخارج مصر ومعدلات التنفيذ بهم متقدمة للغاية.





وأضاف أن مدينة مثل الجلالة توليها الدولة اهتماما كبيرا، بالإضافة إلى قربها من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة منحها عنصر جذب كبير، مشيرا إلى أن المدينة ستكون وجهة سياحية مميزة خلال الفترة القادمة، حيث انتهت الدولة من المرافق والطرق بصورة كبيرة مع استهداف لان تكون المدينة من الجيل الرابع وتتمتع بكافة الخدمات الذكية.



