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رياضة

وزير الرياضة في زيارة مفاجئة لمركز شباب القصر بالواحات البحرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:51 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
قام الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة مفاجئة لمركز شباب القصر بالواحات البحرية حيث لم تكن الزيارة ضمن برنامج الزيارات المقرر  للواحات البحرية. 

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبنى المركز الإداري، وصالة اللياقة البدنية، وصالة تنس الطاولة، وصالة البلياردو وحديقة الأطفال والمجهزة على مستوى مميز.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ملاعب المركز والتي تتضمن ملعبا خماسيا لكرة القدم يحتاج لرفع كفاءة، وملعب قانوني يحتاج إلى تنجيل صناعي.

واستمع وزير الشباب والرياضة عن قرب لمطالب أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب القصر.

الجدير بالذكر أن مركز شباب القصر تبلغ مساحته 42 فدانا ويحتوي على مساحات واسعة من من أشجار المانجو، بالإضافة إلى بعض مشاتل لنباتات مختلفة.
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