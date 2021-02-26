مواصفات أودي S8 موديل 2022 بمحرك 4000 سي سي.. صور

أزاحت أودي الستار عن ملامح سيارتها أودي S8، موديل 2022 ، وذلك بعد حصوله على تطويرات في الواجهة الأمامية ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك V8، مزدوج التربو سعة 4000 سي سي، بقوة 700 حصان، 800 نيوتن متر من عزم الدوران.





ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات مع نظام دفع على جميع العجلات بشكل قياسي، ويمكن للسيارة التسارع من السكون إلى 100 كلم/ ساعة ، خلال 3.8 ثانية ، مع سرعة قصوى 250 كلم / ساعة.

يذكر أن تعتبر شركة أودي الالمانية من أفضل الشركات التي تنتج سيارات فاخرة ، وهي جزء من مجموعة شركات فولكس فاجن، وجاء الاسم من الترجمى اللاتينية للقب المؤسس أوجست هورش، وهي تنعني بالألمانية "استمع" يقع المقر الرئيسي لشركة أودي في مدينة إنجولشتات، بافاريا، بألمانيا.









وكانت الشركة مملوكة بالكامل بنسبة لمجموعة فولكس فاجن منذ عام 1964، وأعادت مجموعة فولكس فاجن إطلاق ماركة أودي من خلال تقديم موديلها 90 في عام 1965.



















































