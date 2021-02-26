ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات أودي S8 موديل 2022 بمحرك 4000 سي سي.. صور

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:01 م
اودي
اودي
Advertisements
أماني نوار
أزاحت أودي الستار عن ملامح سيارتها أودي  S8، موديل 2022 ، وذلك بعد حصوله على تطويرات في الواجهة الأمامية ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك V8، مزدوج التربو سعة 4000 سي سي، بقوة 700 حصان، 800 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات مع نظام دفع على جميع العجلات بشكل قياسي، ويمكن للسيارة التسارع من السكون إلى 100 كلم/ ساعة ، خلال 3.8 ثانية ، مع سرعة قصوى 250 كلم / ساعة.

من الخارج حصلت السيارة على شبك أمامي، ولا يحتوي على قضبان الكروم الأفقية، حيث تحيط السيارة بشبك أمامي، ومعاد تصميمها بالإضافة إلى وجود بعض التحسينات الأخرى مثل العتبات الجانبية.

ويوجد بالسيارة مصد خلفي محدث، ونظام العادم الرباعي، والذي يمثل السمة الأبرز لـ S8، ولكن من المتوقع أن تحصل على نظام ترفيهي، وتقنيات سلامة أكثر تقدم.

يذكر أن تعتبر شركة أودي الالمانية من أفضل الشركات التي تنتج سيارات فاخرة ، وهي جزء من مجموعة شركات فولكس فاجن، وجاء الاسم من الترجمى اللاتينية للقب المؤسس أوجست هورش، وهي تنعني بالألمانية "استمع" يقع المقر الرئيسي لشركة أودي في مدينة إنجولشتات، بافاريا، بألمانيا.


وكانت الشركة مملوكة بالكامل بنسبة لمجموعة فولكس فاجن منذ عام 1964، وأعادت مجموعة فولكس فاجن إطلاق ماركة أودي من خلال تقديم موديلها 90 في عام 1965.




مجلة سيارة اودي S8 موديل 2018 | مجلة سيارة


أودي أس8 الجديدة بالكامل 2020 - الفخامة الرياضية العصرية المتفوقة - موقع ويلز


StriveME - سيارة اودي S8 الجديدة متوفرة الآن في الشرق الأوسط



اودي S8 2020 نسخة الأداء الرياضي من A8 ظهرت رسمياً | ArabGT


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد .. فولكس فاجن جولف R موديل 2021 تسير بسرعة جنونية

شاهد .. فولكس فاجن جولف R موديل 2021.. مواصفات تفصيلية

مواصفات Audi Q5 الكروس أوفر 2021.. صور

شاهد .. تصميم تخيلي لـ أوديA8 موديل 2022

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين

قصة نجاح شركة أودي صاحبة أفخم سيارات في العالم

ترشيحاتنا

أحمد فتحي يوجه رسالة غامضة: روحي أنقى ونفسي أصفى

الأعداد تنحسر.. مستشار الرئيس: تجاوزنا ذروة الموجة الثانية من كورونا

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

فشل انتقال فرجاني ساسي لـ الدوري التركي.. تفاصيل

بعد عرض بودي جارد لـ عادل إمام.. تركي آل الشيخ: صفقة ناجحة

أطقم طبية.. جامعة عين شمس: درجة استعداد قصوى لإجراء الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها