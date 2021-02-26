عضو الشيوخ الأمريكي: بايدن اعتمد هذه الخطوات لتخفيف آثار جائحة كورونا





وأضاف " استريت "، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن استراتيجية الرئيس الأمريكى جو بايدن تعتمد على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا والتى تساعدنا على الحفاظ على قطاع الأعمال وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكى وضخ الاستثمارات التى يحتاجها للتعافى من آثار الوباء.





وأشار إلى أن دعم الاستثمار الأمريكي؛ هى الاستراتيجية الحالية ، وعلينا التحلى بالشجاعة لتحقيق هذا الدعم ، وهذه القيادة الشجاعة التى يحتاج إليها الشعب الأمريكى.

قال شريف استريت، عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، إن الاقتصاد الأمريكى لن يتعافى قبل أزمة كورونا، ونريد تقديم الدعم للتخفيف من حدة الجائحة.