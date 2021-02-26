3 "إسماعيلاوية" ساعدوا فريق سيمبا في الفوز على الأهلي.. تفاصيل





سيمبا حقق ثاني انتصاراته في دور المجموعات، فيما تلقى الأهلي الهزيمة الأولى له، ليتراجع للمركز الثالث، ويتبوأ الفريق التنزاني صدارة المجموعة.





سيبمبا ظهر بأداء رائع للغاية، وتمكنوا من الانتصار على الأهلي مع فرض أسلوبهم في المباراة أمام بطل أفريقيا، وجاء ذلك بمساعدة 3 أشخاص ارتبطوا بالنادي الإسماعيلي.. 3 إسماعيلاوية إن جاز التعبير قادوا سيمبا للفوز على الأهلي.





المدرب ديديه جوميز، هو مدرب الفريق، ودرب الإسماعيلي العام الماضي من شهر يناير وحتى شهر أغسطس، قاد الدراويش للفوز في 3 مباريات، وتعادل في 5 ، وخسر 3، وصعد معهم لنصف نهائي البطولة العربية.





ماجد لبدة، وهو مواطن مصري كان يعيش في الإسماعيلية ومشجع للإسماعيلي، ويعمل في مجال تحليل الأداء والأرقام والإحصائيات، لم يعمل مع جوميز أثناء عمل ذلك الأخير مع الإسماعيلي، لكنه عمل معه في المريخ السوداني، قبل أن يرحلا لتدريب سيمبا.





خالد سليمان، هو أيضًا وكيل أعمال ديديه جوميز، وهو معروف بانتمائه للإسماعيلي وكان وسيطًا في عمل العديد من المدربين في الفريق في الآونة الأخيرة.

خسر النادي الأهلي من نظيره سيمبا التنزاني بهدف نظيف، يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.