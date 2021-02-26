عادل هاشم يروي تفاصيل بداياته الفنية ونشأته بالسيدة زينب

حل الفنان الكبير عادل هاشم، ضيفا علي الإعلامي أيمن عدلي مقدم برنامج أخبار مصر والمذاع عبر التلفزيون المصري، ليكشف عن كواليس بداية حياته المهنية في عالم الفن.





وروي الفنان كواليس نشأته، مؤكدا انه نشأ في حي السيدة زينب وهو ما ساعده كثيرا في بداية حياته حيث كل كبار رجال الدولة المصرية يسكنون بالسيدة زينب.





وأوضح:" نشأت في السيدة زينب وظللت مقيم بها لمدة 13 عام وبعدها إنتقلت للجيزة للإلتحاق بالمدرسة السعيدية"، منوها بأن والده من مدينة أخميم بصعيد مصر ووالدته من الدقهلية.





ونوه إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين كانوا يسكنون بالسيدة زينب حيث أن الحي كان قريبا من جميع الوزارات المصرية وبالتحديد الوزارات التي تقع في ميدان التحرير.



