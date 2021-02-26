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عضو الشيوخ الأمريكي: إدارة بايدن تمضي قدما في تصنيع لقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:35 م
بايدن
بايدن
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شيرين عادل
تقدم  شريف استريت ، عضو مجلس الشيوخ الأمريكى ، بالشكر لإدارة بايدن على كل جهودها وتقديمها المعلومات الكافية عن فيروس كورونا المستجد بشفافية كاملة، وتدريب المواطنين على كيفية الاستجابة السريعة ضده.


وأضاف " استريت "  ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،   أن الإدارة الأمريكية تمضى  قدما فى تصنيع اللقاح وهى أمور فى صالحنا، ولدى تفاؤل كبير بأن خطة بايدن وإدارته ستكون ذات فائدة  ، لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكى لن يتعافى قبل انتهاء تلك الأزمة، ونريد تقديم الدعم للتخفيف من حدة الجائحة.

وأوضح "استريت" أن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتمد على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتي تساعدنا في الحفاظ على قطاع الأعمال، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي، وضخ الاستثمارات التى يحتاجها للتعافي من آثار الوباء.


وأشار إلى أن دعم الاستثمار الأمريكي؛ هى الاستراتيجية الحالية، وعلينا التحلى بالشجاعة لتحقيق هذا الدعم، وهذه القيادة الشجاعة التى يحتاج إليها الشعب الأمريكى.
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