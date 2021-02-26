عضو الشيوخ الأمريكي: إدارة بايدن تمضي قدما في تصنيع لقاح كورونا





وأوضح "استريت" أن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتمد على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتي تساعدنا في الحفاظ على قطاع الأعمال، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي، وضخ الاستثمارات التى يحتاجها للتعافي من آثار الوباء.







