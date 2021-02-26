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من يتحمل ضريبة التصرف العقاري البائع أم المشتري؟ المالية تحسم الجدل.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:04 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد القاضي
قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ نشأة الضرائب في جمهورية مصر العربية في عام 1939ـ معقبا: "لم تكن بجديدة ولم يكن هناك استحداث لضريبة التصرفات العقارية".


وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة قطعية علي عقود البيع التي يقوم بها الشخص الطبيعي الذي يمتلك قطعة الأرض بمفرده، ولا توجد معه شراكة من أطراف أخرى لأي شخص آخر.


وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن ضريبة التصرفات العقارية ضريبة نسبية بواقع 2.5% من قيمة البيع، متابعا: "من يتحمل هذه القيمة هو البائع وليس المشتري".


وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية،: "من قام بالبيع هو الملتزم بسداد هذه الضريبة"، موضحا أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ صدور قانون العدالة الاجتماعية رقم 46 لسنة 1978.
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