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أخبار العالم

الكويت تسجل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:26 م
الكويت تسجل 1022
الكويت تسجل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة الكويتية تسجيل 1,022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 189,046 حالة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة.

وسجلت الكويت 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1.072 حالة وفاة.

كما أبلغت الصحة الكويتية عن  1,114 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 177.133 حالة.

بدوره، قال المتحدث باسم االوزارة الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 155 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10841 حالة.
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