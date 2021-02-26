الكويت تسجل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

أعلنت الصحة الكويتية تسجيل 1,022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 189,046 حالة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة.





وسجلت الكويت 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1.072 حالة وفاة.





كما أبلغت الصحة الكويتية عن 1,114 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 177.133 حالة.



