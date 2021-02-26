إزاي تصلح الصدمات في السيارة بالمياه الساخنة

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3-حاول أن تضع الجزء المطاط الموجود في العصا على مكان الانبعاج بالجسم في السيارة، بعد أن أصبح لينا، واسحب العصا، ستجد الجزء الذي به انبعاج تم رده إلى الخارج.





يتعرض الكثير من قائدي السيارات أحيانا إلى مواقف مزعجة أثناء القيادة على الطرق، ومنها تعرض السيارة للصدمات؛ والتي تؤدي إلى ظهور إعوجاج في جسم السيارة.وتوثر هذه الصدمات على المظهر الجمالي للسيارة؛ لأنها تكلف مبالغ طائلة لإصلاحها، بالإضافة إلى أن كثير من قائدي السياراتلا يجدون الوقت الكافي للذهاب إلى مركز الصيانة لمعالجة هذه الصدمات، ولمعالجة هذا الأمر اتبع النصائح التالية:1-سخن كمية من الماء، واسكبها على الجزء المتضرر الموجود به الانبعاج، ليصبح هذا الجزء لين في جسم السيارة، ويسهل التحكم به، كما يمكن استخدام الهواء الساخن مثل السيشوار لمعالجة العملية.2- حاول أن تجهز عصا شفط، وغالبا ستجدها في الأدوات المنزلية الخاصة بك.4- ستلاحظ أن الانبعاجات والالتواءات الضخمة بالهيكل لا تناسبها، ولكن هذه الطريقة تساعد إلى حد ما إلى الحفاظ على الهيكل الخارجي، وإذا لم تتمكن من ذلك؛ لا تجازف وتقوم بها، وحاول أن تذهب لأي مركز صيانة متخصص يقوم بإصلاحها على الفور حتى لا يتأثر الطلاء الخارجي للسيارة بوجود هذه العصا.