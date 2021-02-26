نهاية الزمان.. محمود يضرب أمه وأباه بشكل بشع في الدقهلية.. والسبب صادم

مات الضمير واصبح الابن الذي ضحى ابواه من اجله ليصبح رجلا هو "الجاني".. هان عليه ابواه ولم يرحمهما من اللسان البذيء والسباب ليس هذا فحسب، بل تعدي عليهما بالضرب المبرح حتى سالت الدماء منهما ارضاء لزوجته .





مأساة جديدة لعقوق الوالدين في الدقهلية،حيث تجرد ابن من كل مشاعر الانسانية وتعدى بشكل بشع على والديه ارضاء لزوجته وعندما تدخلت شقيقته للدفاع عنهما ضربها ايضا؛ ولم تكن هذه الواقعه الوحيده بالتعدى عليهما فكانت هناك واقعة أخرى منذ عده اشهر ولكن الام سامحته عندما صدر قرار بحبسه 4 ايام وقالت امام قاضى المعارضات" انا مسامحاه".





ولكن لم يتعلم الابن الدرس ولم يتوقف عن السباب والشتائم لهما والضرب حتى وصل الحال الى أن سالت دماؤهما حيث طالبهما بتسجيل المنزل باسمه عِنوة ارضاء لزوجته.





البداية حينما وردت اشاره لمركز طلخا من المستشفى العام القديم بوصول مسن يدعى عبد العزيز ٦١ عاما وزوجته مصابين بنزيف وجروح شديده والدماء تنزف منهما بسبب تعدي الابن ويدعى محمود 30 عاما حيث قام بضرب والدته ووالده وتعدي عليهما بالضرب المبرح حتى سالت دماؤهما وعندما حاولت شقيقته التدخل ومنعه من التعدي عليهما قام بضربها هي ايضا وتم نقل الثلاثه الاب والام والابنه الى المستشفى العام للعلاج.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه بالواقعه.