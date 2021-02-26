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التخطيط: حياة كريمة تحقق العدالة المكانية.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:23 م
حياة كريمة
حياة كريمة
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محمد القاضي
قالت الدكتورة منى عاصم، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن إدراج الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة ضمن المشروعات التابعة للمنظمة يعتبر ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضافت منى عاصم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المبادرة تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، وتؤكد أهمية استهداف وصول الخدمات للقرى الأكثر احتياجا.

وأكدت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن المبادرة تحقق مبدأ العدالة المكانية، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب، وهو أساس تحقيق التنمية المستدامة بأهدافها المختلفة.

واختتمت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن حياة كريمة من المبادرات التي تستحق إبرازها والتحدث عنها من قبل المؤسسات الدولية، موضحة أن الدولة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل جاد جدا.
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