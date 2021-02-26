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رياضة

منتخب روسيا يحسم منافسات الفرق سكيت للسيدات بكأس العالم للرماية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:08 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حسم الفريق الروسي للإسكيت "سيدات" منافسات بطولة الفرق ببطولة كأس العالم للرماية خرطوش المقامة في مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتي 5 مارس.

ويضم المنتخب الروسي كلا من الاينا فافزولينلا، زيليا باتريشينا، ناتليا فينجوردوفا.

وجاء في المركز الثاني المنتخب التشيكي، والذي يضم كلا من آنا سيندلاروفا، باربرا سيموفا، مارتينا ساكليتش

وفي المركز الثالث جاء المنتخب الكازخستاني، والذي يضم كل من اولجا بانرينا، ريناتا ناسيروفا، اسيم اورينباي.

ومن المقرر أن تنتهي مسابقات الاسكيت غدا السبت، بمنافسات الاسكيت مختلط؛، تمهيدًا لانطلاق منافسات التراب التي تتضمنها البطولة، الاثنين، حتى ختامها. 

ويشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان،  لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
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