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مرأة

بهاي ستوميك.. هاندة ارتشيل تتألق في ظهور جديد لها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:12 م
هاندة ارتشيل
هاندة ارتشيل
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آية التيجي
تألقت الممثلة التركية هاندة أرتشيل بطلة مسلسل "انت اطرق بابي" في صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي  توب باللون الأورانج هاف ستوميك بأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال واسع من الصوف باللون الرمادي المقلم، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.


وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة شعر انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندة ارتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون البيج  كأحمر شفاه، مع الآي شادو والماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة رقيقة وناعمة.

وولدت هاندة أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، وقد قامت هاندة بدراسة الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وأُختها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

واشتهرت هاندة ارتشيل بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء.

وانضمت هاندة ارتشيل في عام 2012 إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول، تعتبر من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في إنستجرام في تركيا، وفي مارس 2017 أصبحت هانده ارتشيل سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



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