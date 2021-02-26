عادل هاشم: أحلم بتجسيد دور عمر بن الخطاب رضي الله عنه

روى الفنان الكبير عادل هاشم، العديد من ذكريات الطفولة، قائلا: "وإحنا صغيرين مكنش عندنا راديو كنا بنروح عند الجيران ونسمع الراديو"، مسترسلا: والدتي كان لديها مكنة خياطة يدوية.
وأضاف "هاشم" خلال حواره على قناة "أخبار مصر"، كنت دائم التفكير والتساؤل عن كيفية دخول المذيعين داخل الراديو، معقبا: "كنت استخدم غطاء مكينة الخياطة الخاصة بوالدتي لإقامة برنامج إذاعي تخيلي.
واسترسل: عند دخولي للمدرسة توليت مسئولية الإذاعة المدرسية، متابعا: كنت دائم الأعداد لبرامج الإذاعة المدرسية.
وأشار إلى أن حلم حياته تجسيد دور عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معقبا: قمت بتقديم دور عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طريق الإذاعة.
ولفت إلى أن رسالة الفنان والفن هو تغيير وتجميل الواقع المرير.
وأضاف "هاشم" خلال حواره على قناة "أخبار مصر"، كنت دائم التفكير والتساؤل عن كيفية دخول المذيعين داخل الراديو، معقبا: "كنت استخدم غطاء مكينة الخياطة الخاصة بوالدتي لإقامة برنامج إذاعي تخيلي.
واسترسل: عند دخولي للمدرسة توليت مسئولية الإذاعة المدرسية، متابعا: كنت دائم الأعداد لبرامج الإذاعة المدرسية.
وأشار إلى أن حلم حياته تجسيد دور عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معقبا: قمت بتقديم دور عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طريق الإذاعة.
ولفت إلى أن رسالة الفنان والفن هو تغيير وتجميل الواقع المرير.