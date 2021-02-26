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توك شو

عادل هاشم: أحلم بتجسيد دور عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:22 م
الفنان عادل هاشم
الفنان عادل هاشم
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إسراء صبري
روى الفنان الكبير عادل هاشم، العديد من ذكريات الطفولة، قائلا: "وإحنا صغيرين مكنش عندنا راديو كنا بنروح عند الجيران ونسمع الراديو"، مسترسلا: والدتي كان لديها مكنة خياطة يدوية.

وأضاف "هاشم" خلال حواره على قناة "أخبار مصر"، كنت دائم التفكير والتساؤل عن كيفية دخول المذيعين  داخل الراديو، معقبا: "كنت استخدم غطاء مكينة الخياطة الخاصة بوالدتي لإقامة برنامج إذاعي تخيلي.

واسترسل: عند دخولي للمدرسة توليت مسئولية الإذاعة المدرسية، متابعا: كنت دائم الأعداد لبرامج الإذاعة المدرسية.


وأشار إلى أن حلم حياته تجسيد دور عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معقبا: قمت بتقديم دور عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طريق الإذاعة.

ولفت إلى أن رسالة الفنان والفن هو تغيير وتجميل الواقع المرير.
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