لتوصيل التيار للمناطق المحرومة.. وصول كابلات الكهرباء إلى مرسى علم

أعلن مجلس مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر عن وصول كابلات كبيرة لتوصيل الكهرباء للمناطق الفقيرة ودعم المنطقة بالمحولات وصناديق التوزيع وأعمدة الإنارة.

قال اللواء وصفى عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، إن توصيل الكابلات جزء من عملية الطاقة، والتي يتم تنفيذها في خطة السنة المالية للمدينة 2020/2021 ، والتي تعد جزءًا من حياة كريمة تربط الطاقة بشكل فعال بالفقر والمناطق المحرومة.

من جهة أخرى، أجرى اللواء واصف عديلي رئيس مدينة مرسى علم جولة في السوق التجاري القديم لمتابعة مستوى النظافة العامة وإزالة المخلفات والرواسب المختلفة من مختلف مناطق المدينة حفاظا على سلامة المواطنين.

وكلف رئيس مرسى علم شركة النظافة بتوفير حاويات تنظيف جديدة لخدمة السوق التجاري القديم بالمدينة للحفاظ على مظهره الثقافي، وتحسين الصورة المرئية لسكان المدينة الحضريين، وحماية المظهر العام.