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محافظات

مسيرة سيارات للإعلان عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بـ الدقهلية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:38 م
مسيرة سيارات للاعلان
مسيرة سيارات للاعلان عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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همت الحسينى
نظمت مديرية الصحه بالدقهلية بقيادة الدكتور  سعد عبداللطيف مكى وكيل الوزارة اليوم الجمعة مسيرة سيارات للإعلان عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المزمع انطلاقها بعد غد الاحد 28 فبراير والتى ستستمر لمدة اربعة أيام و تنتهى فى 3 مارس المقبل ، حيث جابت المسيرة أنحاء محافظة الدقهلية. 


من جانبه وجه الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة الشكر لكل من شارك فى المسيرة، مؤكدا جاهزية  مديرية الصحة بالدقهلية لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة الدقهلية على عهدها دائمآ في التقدم ولاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الاطفال.


وأضاف أنه سيتم التطعيم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة وتضم  فرق متحركة من شقة الى شقة وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة والاطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات علما بان التطعيم آمن وبالمجان. 
مسيرة سيارات للإعلان عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بـ الدقهلية
مسيرة سيارات للإعلان عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بـ الدقهلية
مسيرة سيارات للإعلان عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بـ الدقهلية
مسيرة سيارات للإعلان عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بـ الدقهلية
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