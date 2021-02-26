كامل الوزير: وضعنا خطة لمشروعات النقل بميزانية 1.1 تريليون





وأضاف كامل الوزير خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أنه تم وضع خطة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، سبقهما خطة عاجلة "لتأمين العمل بالمرافق" حسب الإمكانيات.





وتابع وزير النقل، أنه كان ضروريا إعادة ثقة الشعب المصرى فى مرافق وزارة النقل والسكك الحديدية.





وأوضح وزير النقل، أنه بعد معرفة الإمكانيات والاحتياجات تم وضع خطة بميزانية 1.1 تريليون جنيه والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أنه بعد اطلاع الرئيس على الخطة، بدأ التكليف بمشروعات تكاملية مع المشروعات الموضوعة.

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مشروعات النقل كانت قبل توليه مسؤولية الوزارة مشروعات "رد الفعل"، وغير مخططة.