جوارديولا: مانشستر سيتي يمتلك منظومة قوية بشكل مذهل





ويتطلع "السيتي" لانتصاره رقم 20 على التوالي في كل المسابقات، حين يستضيف وست هام يونايتد، ظهر السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.





وقال جوارديولا ، على هامش مؤتمر مباراة وست هام: «أولا وقبل كل شيء، لدينا منظمة قوية بشكل مذهل».





وأضاف: «النادي به أشخاص رائعون سواء في الإدارة والجهاز الفني والموظفين واللاعبين، ولكن عندما تحقق ما حققه هذا النادي في 4 سنوات، والفوز بالعديد من المباريات فبالتأكيد تمتلك أفضل اللاعبين».





وأتم:«هناك أندية أخرى بميزانيات أكبر، وعلينا أن نتعايش مع هذا الوضع، لدينا منظومة قوية بشكل لا يصدق، والنادي يدعمنا، إنه أمر مذهل في جميع الأقسام، وكان الأمر نفسه في برشلونة وبايرن ميونيخ ».







وعن استمرار سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق:«التحدي ليس في تحقيق الفوز الـ 20 أو الـ 21، التحدي بالنسبة لنا هو الفوز على وست هام، سلسلة الانتصارات هي نتيجة لما نقوم به يوما بعد يوم».

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن ناديه لديه منظومة قوية بشكل مذهل.