إيثار علي يدخل عالم المهرجانات لأول مرة بأغنية "ناس رفايع"

انتهى المطرب إيثار على من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "ناس رفايع" على طريقة الفيديو كليب، وهى من ألحانه وكلمات محمد يسرى وتوزيع عمار دربكة ومن إنتاج محمد عبدالعزيز ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، ويقدم فيها إيثار لأول مرة على طريقة أغانى المهرجانات، ويراهن عليها بقوة.





وطرح مؤخرا المطرب إيثار على أغنية "شكرا على الولا حاجة" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات صلاح عطية وألحان كريم طارق وتوزيع طه الحكيم ومن إنتاج محمد عبدالعزيز ومدير تصوير مصطفى أحمد ومدير إنتاج محمد طه ومونتاج إسلام حمدان ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.





يذكر أن المطرب إيثار على شارك في أحد مواسم برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" ولم يتم اختياره من قبل لجنة التحكيم ولكن المطربة شيرين طالبته بالغناء معها على المسرح أغنية "حاجة غريبة" لعبد الحليم حافظ، وشادية، والذي نال تشجيعا وتصفيقا حادا من الجمهور.