بالأسماء.. وزير الأوقاف يجدد تكليف 62 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، تجديد تكليف (62) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (43) على بند التحسين، وهم:
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|محمد عبد العزيز محمد علي
|أسوان
|2.
|رمضان سيد منصور سيد
|أسيوط
|3.
|الجميل محمود تهامي حسانين
|أسيوط
|4.
|محمد مدني عبد الخالق
|الأقصر
|5.
|عبد الكريم أبو الوفا إبراهيم
|الأقصر
|6.
|محمد سيد كيلاني أبو هتهوت
|البحيرة
|7.
|رمضان محمد موسى الشيخ
|البحيرة
|8.
|طه السيد محمد خضر
|البحيرة
|9.
|محروس سليمان محمد عجمي
|البحيرة
|10.
|سعد عبد النبي السيد مطر
|البحيرة
|11.
|محمد محمود أمين سعيد
|البحيرة
|12.
|إبراهيم أبو الفتوح مصطفى أبو غرارة
|البحيرة
|13.
|عبد الباسط محمد محمد معوض
|بني سويف
|14.
|مختار أحمد زكي أحمد
|بني سويف
|15.
|مصطفى متولي أحمد محمد
|بني سويف
|16.
|مصطفى عبد الله حسين أحمد شحات
|بني سويف
|17.
|إبراهيم ألمظ عبد العزيز عبد الجواد
|بني سويف
|18.
|كامل أحمد علي صالح
|بني سويف
|19.
|محمد محمد عبد المقصود عبد الخالق
|بني سويف
|20.
|يوسف محمد علي بدر
|الجيزة
|21.
|عبده عبد الرحيم محمد شعبان
|الدقهلية
|22.
|إبراهيم طه إبراهيم جبريل
|الدقهلية
|23.
|محمد أحمد مصطفى السعدني
|الدقهلية
|24.
|محمد سعد أحمد عمر
|الدقهلية
|25.
|محمد النبوي محمد ورد
|دمياط
|26.
|أحمد محمد السيد أحمد العقباوي
|دمياط
|27.
|سعد الجوهري عبده جليلة
|دمياط
|28.
|أحمد السيد محمد المزين
|دمياط
|29.
|عبد الحليم أحمد عبد الحليم
|سوهاج
|30.
|رجب طه سيد أحمد الحصري
|الغربية
|31.
|عبد الفضيل رمضان العشماوي حسين
|الغربية
|32.
|محمد الدسوقي محمد الدسوقي
|الغربية
|33.
|محمد السيد محمد الشناوي
|الغربية
|34.
|رجب عبد الرسول عبد القادر خلاف
|القاهرة
|35.
|جمال أحمد سيد عبد الصمد
|القاهرة
|36.
|عماد الدين مصطفى طه مصطفى
|القاهرة
|37.
|مصطفى عبد الهادي عبد الغفار
|القليوبية
|38.
|محمد محمد علي الرمادي
|القليوبية
|39.
|محروس فهمي السيد سلامة
|القليوبية
|40.
|عادل عبد السلام محمد خفاجي
|القليوبية
|41.
|عبد المجيد سعداوي مبارك السعداوي
|البحيرة
|42.
|عبد المنعم عبد المعز عبد الرحمن عبد الحي
|القليوبية
|43.
|محمد إبراهيم محمد نورج
|كفر الشيخ
ومنهم (19) كخطباء مكافأة، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم:
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|سليمان إسماعيل أبو بكر علي
|أسوان
|2.
|نصر إبراهيم عبد الحميد صيام
|البحيرة
|3.
|شعبان علي جودة سليمان
|بني سويف
|4.
|عبد المنعم محمد سيد عزقول
|بني سويف
|5.
|عبد الحكم عبد الهادي أحمد شعبان
|الدقهلية
|6.
|حمدان إبراهيم سالم محمد
|الدقهلية
|7.
|عبد الوهاب محمود عبد السلام حبو
|الدقهلية
|8.
|ربيع أحمد إبراهيم أبو الخير
|الدقهلية
|9.
|محمد السيد سليمان البحيري
|دمياط
|10.
|إسماعيل عبد العال إسماعيل عمار
|سوهاج
|11.
|صبحي عبد العظيم عبد الفتاح
|الشرقية
|12.
|رشاد حامد الشورى
|الغربية
|13.
|سامي عبد العزيز سعداوي
|القاهرة
|14.
|السيد محمد عوض علي
|القاهرة
|15.
|جمال أحمد إبراهيم الصياد
|القليوبية
|16.
|حسين عبد الجليل الحسيني
|القليوبية
|17.
|حسن محمد إبراهيم حسن
|القليوبية
|18.
|مصطفى شمس الدين شمس الدين موتة
|كفر الشيخ
|19.
|أحمد محمود مرسي محمد
|المنيا