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ديني

بالأسماء.. وزير الأوقاف يجدد تكليف 62 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:00 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، تجديد تكليف (62) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (43) على بند التحسين، وهم:

مالاسمالمديرية
1.محمد عبد العزيز محمد عليأسوان
2.رمضان سيد منصور سيدأسيوط
3.الجميل محمود تهامي حسانينأسيوط
4.محمد مدني عبد الخالقالأقصر
5.عبد الكريم أبو الوفا إبراهيمالأقصر
6.محمد سيد كيلاني أبو هتهوتالبحيرة
7.رمضان محمد موسى الشيخالبحيرة
8.طه السيد محمد خضرالبحيرة
9.محروس سليمان محمد عجميالبحيرة
10.سعد عبد النبي السيد مطرالبحيرة
11.محمد محمود أمين سعيدالبحيرة
12.إبراهيم أبو الفتوح مصطفى أبو غرارةالبحيرة
13.عبد الباسط محمد محمد معوضبني سويف
14.مختار أحمد زكي أحمدبني سويف
15.مصطفى متولي أحمد محمدبني سويف
16.مصطفى عبد الله حسين أحمد شحاتبني سويف
17.إبراهيم ألمظ عبد العزيز عبد الجوادبني سويف
18.كامل أحمد علي صالحبني سويف
19.محمد محمد عبد المقصود عبد الخالقبني سويف
20.يوسف محمد علي بدرالجيزة
21.عبده عبد الرحيم محمد شعبانالدقهلية
22.إبراهيم طه إبراهيم جبريلالدقهلية
23.محمد أحمد مصطفى السعدنيالدقهلية
24.محمد سعد أحمد عمرالدقهلية
25.محمد النبوي محمد ورددمياط
26.أحمد محمد السيد أحمد العقباويدمياط
27.سعد الجوهري عبده جليلةدمياط
28.أحمد السيد محمد المزيندمياط
29.عبد الحليم أحمد عبد الحليمسوهاج
30.رجب طه سيد أحمد الحصريالغربية
31.عبد الفضيل رمضان العشماوي حسينالغربية
32.محمد الدسوقي محمد الدسوقيالغربية
33.محمد السيد محمد الشناويالغربية
34.رجب عبد الرسول عبد القادر خلافالقاهرة
35.جمال أحمد سيد عبد الصمدالقاهرة
36.عماد الدين مصطفى طه مصطفىالقاهرة
37.مصطفى عبد الهادي عبد الغفارالقليوبية
38.محمد محمد علي الرماديالقليوبية
39.محروس فهمي السيد سلامةالقليوبية
40.عادل عبد السلام محمد خفاجيالقليوبية
41.عبد المجيد سعداوي مبارك السعداويالبحيرة
42.عبد المنعم عبد المعز عبد الرحمن عبد الحيالقليوبية
43.محمد إبراهيم محمد نورجكفر الشيخ

 

ومنهم (19) كخطباء مكافأة، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم:

مالاسمالمديرية
1.سليمان إسماعيل أبو بكر عليأسوان
2.نصر إبراهيم عبد الحميد صيامالبحيرة
3.شعبان علي جودة سليمانبني سويف
4.عبد المنعم محمد سيد عزقولبني سويف
5.عبد الحكم عبد الهادي أحمد شعبانالدقهلية
6.حمدان إبراهيم سالم محمدالدقهلية
7.عبد الوهاب محمود عبد السلام حبوالدقهلية
8.ربيع أحمد إبراهيم أبو الخيرالدقهلية
9.محمد السيد سليمان البحيريدمياط
10.إسماعيل عبد العال إسماعيل عمارسوهاج
11.صبحي عبد العظيم عبد الفتاحالشرقية
12.رشاد حامد الشورىالغربية
13.سامي عبد العزيز سعداويالقاهرة
14.السيد محمد عوض عليالقاهرة
15.جمال أحمد إبراهيم الصيادالقليوبية
16.حسين عبد الجليل الحسينيالقليوبية
17.حسن محمد إبراهيم حسنالقليوبية
18.مصطفى شمس الدين شمس الدين موتةكفر الشيخ
19.أحمد محمود مرسي محمدالمنيا
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