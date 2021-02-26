طعن برلماني بالسكين في العراق

أفاد موقع ناس "العراقي"، بتعرض النائب في البرلمان العراقي ، غالب محمد، اليوم الجمعة، لطعن بالسكين.





وأشار الموقع العراقي ، الي ان النائب العراقي تم نقله إلى المستشفى بمدينة السليمانية.





ونقل الموقع ، عن نجل النائب ، قوله: "صحة والدي مستقرة ، وهو يتلقى العلاج في المستشفى؛ إثر تعرضه لهجوم بسكّين".





ومن جانبها ، دعت كتلة التغيير النيابية في العراق، الجمعة، الأجهزة الأمنية ، للكشف عن المتورطين بمحاولة اغتيال النائب عنها ، غالب محمد، بعد مهاجمته أمام منزله بالسلاح الأبيض".





وذكرت الكتلة في بيان لها اليوم: "بعد عدة تهديدات تعرضت لها كتلة التغيير النيابية في مجلس النواب العراقي، وبعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية ، وتم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية الأخرى بها، وعلى عادة الجبناء وذيول الأحزاب الفاسدة؛ فقد امتدت الأيادي الآثمة الغادرة مساء هذا اليوم الجمعة لتقوم بالاعتداء على النائب الدكتور غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء امام منزله مسببة عددًا من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس، وهو الآن تحت العناية الطبية المركزة".



