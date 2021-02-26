ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أستراليا ترفع الحظر المؤقت عن طائرات بوينج 737 ماكس.. تفاصيل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:30 م
طيران
طيران
Advertisements
وكالات
أعلنت هيئة سلامة الطيران المدني في أستراليا اليوم، الجمعة، رفع الحظر المؤقت المفروض على استخدام طائرات بوينج 737 ماكس.
 
وكانت الهيئة أوقفت تحليق هذا الطراز من طائرات بوينج في الأجواء الأسترالية في أعقاب حادثين مأساويين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.
 
ووقع الحادث الأول في إندونيسيا في أكتوبر عام 2018، والثاني في إثيوبيا في مارس 2019.

اقرأ أيضا:
 
ووقع الحادثان نتيجة عطل في جهاز الاستشعار بنظام التحكم في الطيران والذي من شأنه أن يدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل، حيث تبين أن الطيارين غير مدربين على كيفية إيقاف هذا النظام تلقائيا.
 
وسيتضمن الإصدار الجديد من نظام التحكم في الطائرة الحصول على البيانات من جهازي استشعار.
 
ورفعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وآخرون، الحظر المفروض على استخدام طائرات بيونج ماكس 737.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إقلاع أول رحلة أمريكية لطائرة بوينج ماكس 737 منذ نحو عامين

تجمع أهالي الطائرة المفقودة داخل مطار جاكرتا.. شاهد

لا ناجين.. التفاصيل الكاملة للعثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة.. فيديو وصور

بعد حادثين أوقعا 346 قتيلا.. الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تسمح باستئناف رحلات بوينج 737 ماكس.. فيديو

أودت بحياة المئات.. الإمارات ترفع الحظر على استخدام هذا النوع من طائرات الركاب

نشرة أخبار العالم.. تفاصيل اغتيال سفير إيطاليا بالكونغو.. السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش.. إجلاء آلاف من إندونيسيا بسبب الفيضانات العارمة.. وبرلمان طهران يشن هجومًا حادًا ضد الرئيس الإيراني

ترشيحاتنا

حزب الشعب الجمهوري يعلن تأييده لتعديل تشريعات الشهر العقاري

وفاة مفاجئة.. العثور على جثة شاب بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب

تصريحات صادمة من وزير الصحة الأردني بشأن كورونا في المملكة

كامل الوزير: الرئيس كلف بتنفيذ القطار السريع مرة واحدة.. والفلوس هتتوفر

مستشار الرئيس للصحة يحذر من موجة ثالثة لـ كورونا في هذا التوقيت

بعد وفاته بـ كورونا .. شاهد قبر الفنان مشاري البلام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

وفاة مفاجئة.. العثور على جثة شاب بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب