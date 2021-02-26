داليا السواح تكتب: قرارات المركزي.. طاقة أمل للقطاع غير الرسمي

منذ أيام قليلة أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي قرار زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وفقا للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 5 مارس 2017- من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وإلزام البنوك بتحقيق تلك النسبة حتي نهاية ٢٠٢٢ وفي حالة عدم تحقيق هذا الهدف يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدى البنك المركزي...





لقد طال انتظار هذه الخطوة وقد نادينا بها مرارا امام عزوف الكثير من البنوك وإبداء رغبتها في عدم العمل بالمبادرة لتعاملها مع صغار المستثمرين مما جعل الحمل ملقى علي عدد محدود من البنوك وخاصة الحكومية التي تعمل بتلك المبادرة لتساعد هذا القطاع العريض والذي يمثل نسبة تصل إلى ٦٠٪؜ من حجم الاقتصاد الكلي للدولة المصرية ولم تقف قرارات المركزي عند ذلك الحد بل لأول مرة تسمح بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه) بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي لتشجيع هذا القطاع للدخول إلى المنظومة الرسمية في مبادرة هي الأولى من نوعها تمهيدا لصدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعطي العديد من المميزات والمحفزات الضريبية لهذا القطاع للنهوض به.





لا ننكر حجم الجهود التي تقوم بها الدولة مساعده شبابها بإصدار القوانين واللوائح المكملة والتي تساعد هذا القطاع الكبير لصغار المستثمرين ولكن فشل أي منظومة يكون أساسه العنصر البشري إذا نقصته الكفاءة ينقصنا عنصر هام جدا وهو التخصص وتدريب العاملين في البنوك وأقصد بالتخصص هنا أن يتم تدريب العاملين في البنوك علي كل قطاع يتم تمويله وأن يكونوا علي دراية كاملة به وبمستنداته ومخاطره ليساعدوا فعليا العملاء علي تحصيل خدمتهم .. فحجم المعاناة التي يجدها الكثيرون ممن يتعاملون مع العديد من موظفي البنوك لعدم درايتهم بالنشاط الممول تقف عقبة كبيرة أمام فرصة الاستفادة من تلك المبادرة ويطيل مدة الخدمة المقدمة للحصول علي القرض قد تصل إلي ٣ و ٤ شهور فتدريب العاملين وإلزام البنوك بإطار زمني لتقديم الخدمة للعميل منذ اكتمال أوراقه عامل هام جدا لنجاح تلك المنظومة الفريدة التي أثرت وساهمت للعديد من الكيانات الصغيرة علي النمو و التوسع.



