برلماني: زيارة القصير لجنوب سيناء أنهت مشاكل المزارعين والصيادين

أعلن الوفدي محمد عوض السيد عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء وأمين سر لجنة النقل والمواصلات عن الموافقة المبدئية لـ السيد القصير وزير الزراعة والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية عن إنشاء سقالة صيد بمدينة راس سدر لخدمة الصيادين بخليج السويس، مشيرا إلي أن زيارة وزير الزراعة استجابة لدعوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ساهمت في حل مشاكل مزارعي وصيادي جنوب سيناء.





جاء ذلك علي هامش زيارة وزير الزراعة لمدينة طور سيناء ولقائه بأعضاء مجلس النواب بمكتب محافظ جنوب سيناء بالإضافة لقيامه بجولة تفقدية داخل مزارع جنوب سيناء شملت مزرعة الدواجن ومعصرة الزيتون ومزارع وادي طور سيناء وسهل القاع زيارته لميناء الصيد ومصنع الثلج.





وأضاف محمد عوض السيد أنه عرض مشكلة تقنين الأوضاع علي وزير الزراعة واستجاب الوزير وسوف يتم إيفاد لجنة لإنهاء إجراءات التقنين لمزارعي جنوب سيناء، مشيرا إلي أنه تم عرض مشكلة الميكنة الزراعية وتوفير الأسمدة بالإضافة لمشكلة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في مدن جنوب سيناء وكيفية ايجاد معالجة لتلك الظاهرة.





وتفقد وزير الزراعة برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددا من مزارع طور سيناء وكذلك المشروعات الزراعية التي تقوم بها مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء وذلك بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ والنائب حميد سليمان ابو بريك عن حزب مستقبل وطن.

وفي سياق متصل افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والمحافظة وحدة مركز الصحراء لأقلمة الشتلات وتقديم الدعم الفنى بمدينة الطور القصير وفودة قاما بتوزيع شتلات الخضروات والفاكهة مجانا على مزارعي سيناء.





قال د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن الوحدة على مساحة 2000 متر ومنزرعة بشتلات خضر (طماطم – فلفل – باذنجان – كرنب – خس) بذور خضر (خيار - كوسة - بطيخ – كانتلوب) وسيتم توفير البذور المطلوبة حتى تتناسب مع الموسم الزراعى وطبيعة التربة والظروف الجوية السائدة بمنطقة الزراعة.





كما تتضمن شتلات فاكهة (زيتون – موالح – مانجو – عنب) مع توفير بعض أنواع أشجار الفاكهة التى تتماشى مع الظروف الجوية لكل مدينة من مدن المحافظة، أيضا شتلات طبية وعطرية (نعناع – مريمية – حبق – روز مارى – زعتر – كركدية – حشيشة الليمون (شتلات زينة ) الكينوكاربس- مصدات رياح-فيكس ناتدا).



