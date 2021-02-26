نشرة المرأة والصحة.. 8 نصائح لتجنب الإصابة بـ كورونا في الامتحانات.. وطرق فعالة للتخلص من المسام الواسعة

تعد ممارسة الرياضة من الأمور الهامة جدا لإنقاص الوزن ورفع اللياقة البدنية وتقوية المناعة ولكن فى ظل أزمة كورونا هل يجب ارتداء القناع أو الكمامة أثناء ممارسة الرياضة.. وما تـأثيرها على الصحة؟





وفي تصريحات سابقة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامة الطبية لفترات طويلة قد يؤدي إلى الشعور بالضيق، ولكنه لا يتسبب في التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين، وأضافت المنظمة أنه ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة، لأن الكمامات قد تقلل من القدرة على التنفس بلا مشقة، كما يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.









المرأة







