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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 8 نصائح لتجنب الإصابة بـ كورونا في الامتحانات.. وطرق فعالة للتخلص من المسام الواسعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:25 م
كورونا والأمتحانات
كورونا والأمتحانات
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آية التيجي
نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

الصحة


كشفت دراسة كبرى أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة هارفارد، أن التطعيم بجرعتين من لقاح فايزر قلل الحالات التي تظهر عليها أعراض فيروس كورونا كوفيد-19 وذلك بنسبة 94 بالمئة في جميع الفئات العمرية، كما قلل حالات الإصابة الشديدة بنفس النسبة تقريبا.

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر خفضت من ظهور أعراض فيروس كورونا COVID-19 لدى المصابين به بنسبة 57٪، فيما كانت جرعتان من اللقاح أكثر فاعلية، وفقا لما نشر في موقع medical.


كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثين في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، أنهم وجدوا نوعًا جديدًا مثيرًا للقلق من فيروس كورونا في مدينة نيويورك وأماكن أخرى في الشمال الشرقي يحمل طفرات تساعده في التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأنهم وجدوا واحدة من الطفرات تتعلق بالتغيير الذي شُوهد في السلالة التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، والمعروفة باسم B.1.351. ويبدو أنها تتهرب بعض الشيء من استجابة الجسم للقاحات فيروس كورونا أيضًا، وأصبحت أكثر شيوعًا.


تعد ممارسة الرياضة من الأمور الهامة جدا لإنقاص الوزن ورفع اللياقة البدنية وتقوية المناعة ولكن فى ظل أزمة كورونا هل يجب ارتداء القناع أو الكمامة أثناء ممارسة الرياضة.. وما تـأثيرها على الصحة؟

وفي تصريحات سابقة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامة الطبية لفترات طويلة قد يؤدي إلى الشعور بالضيق، ولكنه لا يتسبب في التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين، وأضافت المنظمة أنه ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة، لأن الكمامات قد تقلل من القدرة على التنفس بلا مشقة، كما يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.


هناك عدة عوامل تزيد من الإصابة بـ أمراض القلب، ويبقى اتباع حياة صحية وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن وتناول اطعمة صحية هي البوابة الأولى للحفاظ على الصحة العامة، وبالاخص صحة القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، انه يمكن تجنب الإصابة بأمراض القلب عبر اتباع العديد من العادات الصحية، وتجنب اتباع الغير صحية.


يعد فيروس كورونا من أخطر أنواع الفيروسات التى أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة جدا خاصة بعد ظهور سلالات جديدة منها ، لذا نفدم لكم مجموعه من نصائح لتجنب الاصابة بكورونا أثناء أداء الامتحانات الدراسية للمساعدة في حماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا " healthline ".


يمكن تجنب الذعر في موسم الامتحانات خاصة اللحظة الأخيرة خلال ازمة كورونا التى تجتاح العالم لذا نقدك لكم اهم 7 نصائح تساعد الطلاب فى انهاء العام الدراسي والتغلب على المخاوف، وفقا لما جاء فى موقع "studentaffairs " .


المرأة 


العناية الأساسية بالبشرة ضرورية للحفاظ على البشرة خالية من البكتيريا لأن أولئك الذين لديهم مسام أكبر على الجلد يكونون أكثر عرضة لحب الشباب والدمامل والبثور، وبالتالي يمكن أن تكون بعض العلاجات المنزلية مفيدة للتخلص من هذه البشرة، حيث تعد هذه العلاجات آمنة تمامًا وطبيعية ولا تترك أي فرصة لأي آثار جانبية على الجلد. 


تظهر علامات التمدد  على الجسم في الغالب عندما يتغير شكل الجلد بسرعة وبشكل متكرر، ويحدث هذا بسبب توسع سريع في الجلد أو تقلصه، ويمكن لكل من الرجال والنساء الحصول على علامات تمدد الجلد، لكن لا داعي للقلق من أي مشكلة صحية لأن علامات التمدد غير ضارة، تنتشر في الغالب عند النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من السمنة، فهناك علامات وردية أو بيضاء معينة قد تظهر على جسمك، ومعظمها على الخصر.

 لذا فإن تقليل علامات التمدد أو إزالتها يستغرق وقتًا طويلًا، حتى أن البعض يذهب إلى العديد من منتجات التجميل أو الكريمات لتقليل تلك العلامات، فإذا كنت تواجه مشكلة وجود علامات تمدد في أجزاء مختلفة من جسمك وتريد التخلص منها أو إزالتها، يجب أن تضع في اعتبارك أن إزالة علامات التمدد تستغرق وقتًا. 
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