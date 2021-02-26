خبير اقتصادي: قناة السويس نجحت في اجتذاب 4 آلاف سفينة جديدة

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن والوكالات الاقتصادية تصدر بشكل دورى عن الوضع الاقتصادى العالمى والمؤشرات الاقتصادية لتقديم نموذج يحتذى به وتقديم التجارب التنموية الدولية.





وأضاف العمدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن عام 2020 كان صعبا للغاية على دول العالم، مؤكدا أن تجربة مصر التنموية نالت شهادة وتقدير الجميع، بالإضافة للمعاهد الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.





وأشار إلى أن مصر نالت إشادة من دول العالم، خاصة فى منطقة إفريقيا سواء فى الاستثمارات والبنية التحتية، بالإضافة لقناة السويس كواجهة استثمارية جيدة فى إفريقيا، والمحور التجارى البحرى الهام الذى تمر به 9% من حجم التجارة العالمية و25% من حجم تجارة بضائع العالم.





ولفت إلى أن قناة السويس هى الممر الأهم الذى تمر به حجم التجارة العالمية ما بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه في عام 2020 قناة السويس شهدت سياسة تسويق مرنة والتعامل مع جائحة كورونا بنوع كبير من المرونة.



