ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادي: قناة السويس نجحت في اجتذاب 4 آلاف سفينة جديدة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:36 م
قناة السويس
قناة السويس
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن والوكالات الاقتصادية تصدر بشكل دورى عن الوضع الاقتصادى العالمى والمؤشرات الاقتصادية لتقديم نموذج يحتذى به وتقديم التجارب التنموية الدولية. 

وأضاف العمدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن عام 2020 كان صعبا للغاية على دول العالم، مؤكدا أن تجربة مصر التنموية نالت شهادة وتقدير الجميع، بالإضافة للمعاهد الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

وأشار إلى أن مصر نالت إشادة من دول العالم، خاصة فى منطقة إفريقيا سواء فى الاستثمارات والبنية التحتية، بالإضافة لقناة السويس كواجهة استثمارية جيدة فى إفريقيا، والمحور التجارى البحرى الهام الذى تمر به 9% من حجم التجارة العالمية و25% من حجم تجارة بضائع العالم.

ولفت إلى أن قناة السويس هى الممر الأهم الذى تمر به حجم التجارة العالمية ما بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه في عام 2020 قناة السويس شهدت سياسة تسويق مرنة والتعامل مع جائحة كورونا بنوع كبير من المرونة.

وتابع أن مصر اتبعت أسسا جديدة تجذب الاستثمارات وشريحة جديدة من السفن والتى نجحت في اجتذاب أكثر من 4 آلاف سفينة جديدة، لافتا إلى أن الممر الملاحى نجح في تحقيق 5.6 مليار دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعاون الدولي 2020| التمويلات التنموية للقطاع الخاص بلغت 3.2 مليار دولار.. و6 شركاء وفروا التمويلات

رغم جائحة كورونا.. إيرادات قناة السويس لم تتأثر.. برلمانيون: حققت مؤشرات مبهرة.. والهيئة جذبت 4035 سفينة جديدة

بلومبرج: السيسي يقود عملية كبرى لإصلاح البنية التحتية.. وقناة السويس قاومت أزمة كورونا بنجاح

ترشيحاتنا

تعرض نجم الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة .. تفاصيل

دبي.. قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا

العناني يفتتح مشروعي ترميم وتطوير معبد أتريبس ومقابر الحواويش بسوهاج

بعد عرض بودي جارد لـ عادل إمام.. تركي آل الشيخ: صفقة ناجحة

لإخفاء علاقته بزوجته.. عامل يهشم رأس خاله ويشعل النار في غرفته

الأعداد تنحسر.. مستشار الرئيس: تجاوزنا ذروة الموجة الثانية من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها