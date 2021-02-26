حزب الشعب الجمهوري يعلن تأييده لتعديل تشريعات الشهر العقاري

أعلن حزب الشعب الجمهوري، تأييده لخطوات حزب مستقبل وطن لتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري.
وقال الحزب في بيان له، إن ممثليه في مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التي سيتقدم بها نواب حزب الأغلبية بشأن تشريعات تسجيل العقارات في الشهر العقاري، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه الدائم بالتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد الحزب أنه تابع على مدار الأيام الماضية كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل العقارات بالشهر العقاري، ولأن الحزب دائما ما يبحث عن مصلحة الشعب بصفة عامة والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في ممثلي الحزب بمجلسي النواب والشيوخ بصفة خاصة، قرر الانضمام لحزب الأغلبية في قراره المستهدف وضع حلول موضوعية لهذه القضية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهل في نفس الوقت على المواطنين حفظ حقوقهم العقارية.