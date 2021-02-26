ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حزب الشعب الجمهوري يعلن تأييده لتعديل تشريعات الشهر العقاري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:48 م
حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
Advertisements
حسن رضوان
أعلن حزب الشعب الجمهوري، تأييده لخطوات حزب مستقبل وطن لتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري. 


وقال الحزب في بيان له، إن ممثليه في مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التي سيتقدم بها نواب حزب الأغلبية بشأن تشريعات تسجيل العقارات في الشهر العقاري، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه الدائم بالتخفيف عن كاهل المواطنين. 


وأكد الحزب أنه تابع على مدار الأيام الماضية كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل العقارات بالشهر العقاري، ولأن الحزب دائما ما يبحث عن مصلحة الشعب بصفة عامة والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في ممثلي الحزب بمجلسي النواب والشيوخ بصفة خاصة، قرر الانضمام لحزب الأغلبية في قراره المستهدف وضع حلول موضوعية لهذه القضية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهل  في نفس الوقت على المواطنين حفظ حقوقهم العقارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هلال ممثلا لمصر الحديثة وهميلة للشعب الجمهوري.. صور

مجلس النواب ينتخب هيئات مكاتب لجانه النوعية .. رئيس البرلمان: التعاون بين اللجان ينتج أداء تشريعيا ورقابيا أفضل

‎برلمانية: حملة اسأل الحكومة تعكس التلاحم القوي بين حزب مستقبل وطن والشعب

زعيم الأغلبية البرلمانية: 32% نسبة مشاركة أعضاء مجلس النواب عن مستقبل وطن في مناقشات بيانات الوزراء

زعيم الأغلبية يعلن تقديم طلب بشأن تعديل مادة تسمح بإعفاء النواب من الضرائب

عاطف مغاوري: نبارك مبادرة أغلبية البرلمان بإقرار خضوع رواتب النواب للضرائب

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن توزيع لقاحات كورونا

رجل أعمال يحصل على تعويض خيالي من شركة طيران بسبب مشروب كحولي

العناني يفتتح مشروعي ترميم وتطوير معبد أتريبس ومقابر الحواويش بسوهاج

دبي.. قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا

أحمد سليمان: 60 ألف ورقة فى ملف مخالفات نادي الزمالك أمام النيابة العامة

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها