حزب الشعب الجمهوري يعلن تأييده لتعديل تشريعات الشهر العقاري

أعلن حزب الشعب الجمهوري، تأييده لخطوات حزب مستقبل وطن لتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري.









وقال الحزب في بيان له، إن ممثليه في مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التي سيتقدم بها نواب حزب الأغلبية بشأن تشريعات تسجيل العقارات في الشهر العقاري، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه الدائم بالتخفيف عن كاهل المواطنين.







