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توك شو

خبير نظم ومعلومات يحذر: سياسات واتساب الجديدة تهدد خصوصية هذه الفئة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:54 م
واتساب
واتساب
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محمد القاضي
قال الدكتور حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالنمسا، إن سياسات واتساب الجديدة لم يتم تطبيقها في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الوضع الحالي للواتساب بالنسبة للمستخدمين العاديين لن يتغير كثيرا، لكن بالنسبة للشركات سوف يتغير، معقبا: "معلوماتهم أو بياناتهم علي الواتساب جزء منها سيتم اضافتها علي السيرفرات الخاصة بالفيسبوك".

وأشار إلى أن التغيير في السياسات الجديدة سوف يسمح لفيسبوك بالاستفادة من السياسات الجديدة بشكل تسويقي، موضحا أن سياسات واتساب الجديدة ملزمة لمستخدمي البيزنس.

ونوه استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالنمسا، أن آخر مهلة لتطبيق السياسات الجديدة منتصف شهر مارس المقبل، مؤكدا أن السياسات الجديدة لواتساب تهدد بيانات وخصوصية الشركات وليس المستخدمين العاديين.

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