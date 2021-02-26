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تعليم

إعفاء طلاب المدن الجامعية بالوادي الجديد من مصروفات يناير وفبراير

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:17 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعهالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
قرر الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهرى يناير وفبراير. 

وقال رئيس الجامعة فى تصريح له انه سيتم حساب الايام المتبقيه من شهر فبراير استضافه بالليل بدون تغذية، مشيرا الي ان القرار يأتى فى اطار حرص جامعة الوادى الجديد على راحة طلاب وطالبات  المدن الجامعية ومراعاه لظروفهم  الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل اولياء الامور وللظروف الاقتصادية التى تمر بها بعض الاسر  جراء جائحة فيروس كرونا المستجد.

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من جانب اخر أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فوز مدرسة الشهيد أحمد المنسي العسكرية و3 طلاب بقطاع تعليم الداخلة ، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقتي الإذاعة المدرسية والإلقاء الشعرى للمراحل التعليمية المختلفة هذا العام، مشيرًا إلى حصول مدرستي الفنية بنات والسلام الابتدائية القديمة بإدارة الخارجة التعليمية على المركزين الثالث والرابع للتعليم الفني والإعدادي لعام 2021، بالإضافة إلى تحقيق المركزين الثالث والخامس على الجمهورية ضمن منافسات العروض الفنية للتربية المسرحية ومعرض الطفولة بالمديرية.
 
أكد النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أن ما يتحقق من إنجازات فهو نتاج عمل متميز و تعاون بناء بين أطراف العملية التعليمية من توجيه وادارة ومشرفي النشاط والطلاب المبدعين في فن الإلقاء الإذاعي والشعري والعروض المسرحية المتميزة.
 
أشار النيلي، إلى أن الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء الشعري هم، مروان محمد إمام بمدرسة الغرغور الابتدائية وسلمى أحمد خلف الفتح الإعدادية، ومحمد سعد مهدى ثانوية المنسي العسكرية بمدينة موط، على أن يجري تحديد موعد للتصفية على مستوى الجمهورية.

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