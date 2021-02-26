من جديد محمد رمضان يظهر عاريًا مع نمر.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد رمضان في الصورة علي سرير داخل غرفه نوم عاريا وبجواره "نمر"، وعلق على الصورة قائلا: " Are you ready?! #VERSACE_BABY #music_video Stay Tuned! #ثقة_في_الله_نجاح 🔥🔥🔥🚀🚀🚀".









يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل "موسى" بطولة كل من: سمية الخشاب، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ورياض الخولى، ومنذر رياحنة، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.







