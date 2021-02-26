فائدة 8% وفترة سداد 15 سنة.. وزيرة البيئة تبحث تمويل البنك المركزي لمشروعات تحويل المخلفات. ونواب: خطوة مهمة والدولة تسعى لعمل منظومة متكاملة للتعامل السليم مع المشكلة

برلماني: إنتشار المخلفات والقمامة مشكلة كبيرة ويجب الإتفادة منها

نائب يطالب بإنهاء معاناة أهالي شطا وابو جريدة بدمياط بسبب إنتشار القمامة

نائبة تشدد على ضرورة وضع خطط سليمة لمنظومة تحويل المخلفات للطاقة









عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا تنسيقيا مع ممثلى شركات تحويل المخلفات لطاقة التي تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تنفذها وزارة البيئة لتيسير العقبات أمام المستثمرين في منظومة إدارة المخلفات لدعم الشراكة مع القطاع الخاص.









وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا الاجتماع يهدف للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بآليات تمويل المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة للشركات التي وقع الاختيار عليها لتنفيذ تلك المشروعات في ٧ محافظات، والضمانات اللازمة المستثمرين في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بعد اجتماعه بهم بتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث جرى التنسيق الفوري مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي لإيجاد آلية لتمويل تلك المشروعات من خلال البنوك التنموية، بفائدة ٨٪ وفترة سماح للسداد تصل من ٥ سنوات إلى ١٥ سنة.









وأوضحت ياسمين فؤاد أن الوصول لصيغة مناسبة لكافة الأطراف في آلية التمويل سيساعد على إنجاز الخطوات اللاحقة، والتي تتمثل في تخصيص أراضي إقامة المشروعات بالمحافظات المحددة لذلك، وقيام الشركات بإجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة قبل البدء في تنفيذ المشروعات، لافتة إلى التنسيق مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وإجراء اجتماع عاجل مع المحافظين حول تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات.









وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لكل مشروع على حدى تتضمن دراسة خصائص ونوعية المخلفات بالمناطق المخصصة للمشروعات، وذلك بعد توزيع الشركات على المحافظات المعنية تبعا لحجم الاستثمارات المقدمة من كل شركة.









وأكد نواب البرلمان أهمية مشروعات تحويل المخلفات والإستفادة منها، مطالبين بضرورة توجيه الدعم لها وعمل تيسيرات من شأنها إزالة كافة العقبات أمامهم من أجل الإرتقاء بالمنظومة.









قال النائب شريف الورداني عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشكلة المخلفات وإنتشارها بشكل كبير كان بمثابة عائق كبير للدولة، مؤكدا أن تحويلها والإستفادة منها من خلال محطات ومصانع التدوير امر غي غاية الاهمية.





وأكد الورداني في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة تسعى في عمل منظومة متكاملة للتعامل السليم مع المخلفات، من اجل الحد منها والقضاء على مشكلة مقالب القمامة العشوائية المنتشرة، والتي لها اضرار خطيرة على صحة المواطنين.





وطالب عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بأهمية العمل على دعم هذه الشروعات وتوفير كافة الضمانات وتمويلهم بشكل كبير، مشيدا بدور وزارة البيئة في إدارة هذا الملف.

من جانبه عبر النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن إستيائه بسبب معاناة اهالي قرى شطا وأبو جريدة بمحافظة دمياط، نتيجة إلقاء الملخفات المخلفات والقمامة بشكل كبير في شوارع هذه القرى ، وهو ما سبب أضرار بالغة للأهالي، من روائح كريهة ، وأدخنة متصاعدة نتيجة حرق أكوام القمامة في وسط هذه الكتلة السكنية.





وطالب البلشي لـ"صدى البلد" بضرورة الإهتمام بمصانع تدوير المخلفات بهذه المناطق ووضع خطة لتطوير هذه المصانع والإرتقاء بمستوى منظومة النظافة، بشكل يضمن القضاء على معاناة الأهالي.





وأشاد عضو مجلس الشيوخ بإهتمام الوزارة بضرورة تحويل المخلفات للطاقة والعمل على ضمان تيسيرات وتسهيلات من شأنها إتاحة العمل للمستثمرين في هذا الشأن بكل أريحية، للإرتقاء بهذه المنظومة وتدوير المخلفات بشكل سليم وامن للجميع.









وأكدت فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ على أهمية تدوير وتحويل المخلفات في مصر للطاقة، لافتة إلى أن الدولة عانت طويلة من أزمة الملخفات الملقاة في العديد من شوارع مصر، حيث أنها لم تقتصر على الاحياء الفقيرة أو المتوسطة فقط بل إنتشر ت في أماكن راقية.





وثمنت فريدة النقاش في تصريحاتها دور وزارة البيئة ووقوفها على هذا الأمر، موضجة اهمية وضع خطط ودراسات متعددة لهذه المنظومة، واللبدء فيعمل إجراءات لتأهيل الشركاتمن أجل لتحويل المخلفات إلى طاقة والإستفادة منها بشكل كبير، كما أنها ستؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب.







