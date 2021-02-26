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أستاذ تمويل: المشروعات القومية ساعدت في تحسن الوضع الاقتصادى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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شيرين عادل
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية نجحت في زيادة الاستثمارات العامة لتنشيط الوضع الاقتصادى بالإضافة للمشروعات القومية والتى ساهمت بتحسن المؤشرات الاقتصادية.


وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بفعل تدشين المشروعات القومية الكبرى. 


وأشار إلى أن كل ما تم تنفيذه من مشروعات قومية أدى لزيادة الأعمال بالنسبة لشركات القطاع الخاص والتى من المتوقع أن تستفاد بها مستقبلأ سواء داخل أو خارج مصر.


وأكد أن المشروعات القومية ساعدت في تحسن الوضع الاقتصادى بالمشروعات القومية والذى مكن الدولة من ضخ الاستثمارات الكبرى فى مشروعات الطرق على وجه التحديد .

وتابع أن التوسعة فى قطاع الطرق والكبارى يتم فى منظور اقتصادى بحت لأن التكدس يعادل أرقام مالية خاصة أن المواطن الذى يسير فى طريق يستدعى فترة أطول ينتج عنه تكلفة وقود وإضاعة وقت وهو ما تعمل على تجنبه والحد منه بتدشين كبارى وطرق جديدة .

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