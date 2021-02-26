أستاذ تمويل: المشروعات القومية ساعدت في تحسن الوضع الاقتصادى





وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بفعل تدشين المشروعات القومية الكبرى.









وأشار إلى أن كل ما تم تنفيذه من مشروعات قومية أدى لزيادة الأعمال بالنسبة لشركات القطاع الخاص والتى من المتوقع أن تستفاد بها مستقبلأ سواء داخل أو خارج مصر.









وأكد أن المشروعات القومية ساعدت في تحسن الوضع الاقتصادى بالمشروعات القومية والذى مكن الدولة من ضخ الاستثمارات الكبرى فى مشروعات الطرق على وجه التحديد .





وتابع أن التوسعة فى قطاع الطرق والكبارى يتم فى منظور اقتصادى بحت لأن التكدس يعادل أرقام مالية خاصة أن المواطن الذى يسير فى طريق يستدعى فترة أطول ينتج عنه تكلفة وقود وإضاعة وقت وهو ما تعمل على تجنبه والحد منه بتدشين كبارى وطرق جديدة .



