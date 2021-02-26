السعودية.. توضيح عاجل بشأن مرتب شهر فبراير

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة تفعيل نظام المدفوعات "سريع"، طوال أيام الأسبوع ، على مدار 24 ساعة، الأمر الذي دفع الكثير من السعوديين للتساؤول حول المرتبات.





ووجه أحد المغردين تساؤلا عن ذلك،: "هل صحيح ما يشاع عن صرف الرواتب خلال أيام الجمعة والسبت، بسبب تفعيل نظام الحوالات السريعة (24 ساعة)".





الأمر الذي دعا نظام المدفوعات " سريع " للإجابة عن للتساؤل عبر تويتر أيضا حيث قال : إن النظام يدعم حاليًا معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات وإنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلًا.



