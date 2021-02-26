ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية.. توضيح عاجل بشأن مرتب شهر فبراير

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:48 م
ريالات سعودية
ريالات سعودية
Advertisements
محمود نوفل
شهدت المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة تفعيل نظام المدفوعات "سريع"، طوال أيام الأسبوع، على مدار 24 ساعة، الأمر الذي دفع الكثير من السعوديين للتساؤول حول المرتبات. 

ووجه أحد المغردين تساؤلا عن ذلك،: "هل صحيح ما يشاع عن صرف الرواتب خلال أيام الجمعة والسبت، بسبب تفعيل نظام الحوالات السريعة (24 ساعة)".

الأمر الذي دعا نظام المدفوعات " سريع " للإجابة عن للتساؤل عبر تويتر أيضا  حيث قال : إن النظام يدعم حاليًا معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات وإنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلًا.

وكان المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية فهد بن إبراهيم العقيل، قال إن خدمات (سريع) ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية المنخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة، وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالًا واحدًا، إضافةً إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين، كاستخدام رقم الجوال معرفًا بديلًا عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فى 7 خطوات.. نظام نور يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب السعوديين

يشمل الخاضعين لنظام العمل.. بدء صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة فى السعودية

البنك المركزي يوجه البنوك بتنفيذ التحويلات البنكية في أقل وقت ممكن

قرار عاجل من البنك المركزي السعودي

السعودية.. البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية «سريع»

البنك المركزي السعودي يدشن نظام المدفوعات الفورية "سريع"

ترشيحاتنا

تعرض نجم الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة .. تفاصيل

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

نأمل في اتفاق.. تصريح جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

بطول 8 كيلو.. أستاذ هندسة طرق يكشف أهمية محور شينزو آبى

الأعداد تنحسر.. مستشار الرئيس: تجاوزنا ذروة الموجة الثانية من كورونا

وفاة حارس مرمى بورتو البرتغالي بسكتة قلبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها