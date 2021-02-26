هشام عباس: سافرت نيجيريا كتير.. وحميد الشاعري طلب منى الظهور في أغنية جلجلي





وأضاف هشام عباس خلال استضافته ببرنامج "أنا واختى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم، أسما وهبه ، خلال فترة التسعينيات كان يحب الظهور بلبس الموضي، مثل ارتداء التيشرتات التى تحمل الرسومات وفوقها قميص.





ولفت هشام عباس،إلى أنه سافر إلى نيجيريا كثيرا بسبب عمل والده بها لمدة 14 عاما.





وعن زواجه، قال إن قصة الحب بينه وبين زوجته بدأت 1994، معقبا:" محمد مني غنالى اعاتبك على ايه فى الفرح".





وطرح النجم هشام عباس، أغنيته الجديدة "هتعمل إيه" مع اللون الرومانسي والعاطفي، والتى تقول كلماتها :"هتعمل إيه فى واحد كل أمله انه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حاتكمل بيك".





أغنية "هتعمل إيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم ومن إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

قال الفنان هشام عباس، إن الفنان حميد الشاعرى طلب منى الظهور فى أغنيته "جلجلى جلجلة".