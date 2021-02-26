بحب الفول بالبشاميل.. هشام عباس: أنا بطل العالم في الأكل

وأضاف هشام عباس خلال استضافته ببرنامج "أنا واختى" المذاع عبر قناة "صدى البلد،قائلا:" أنا بطل العالم فى الاكل و باكل بنهم شديد".





ولفت هشام عباس،إلى أن والده يتقن الطبخ تماما.





وطرح النجم هشام عباس، أغنيته الجديدة "هتعمل إيه" مع اللون الرومانسي والعاطفي، والتى تقول كلماتها :"هتعمل إيه فى واحد كل أمله انه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حاتكمل بيك".





أغنية "هتعمل إيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم ومن إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.