نائبة بالشيوخ: إشراك الشباب في الأعمال التطوعية يصقل شخصيتهم ويكسبهم المهارات

ثمنت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي تدخل فوري، لافتة النظر إلى هناك فئة تعاني من الفقر وفي أمس الحالة للدعم الإجتماعي، من اجل أن يكونوا قادرين علي عيش حياة كريمة مثل الجميع .





وأكدت النقاش في تصريحاتها لـ"صدى البلد" اهمية دور الشباب في مثل هذه الأعمال التطوعية وإشراكهم في تنمية مجتمعهم، موضحة أن ذلك يعمل على صقل شخصيتهم وإكسابهم المهارات في كافة الميادين المجتمعية.



