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برلمان

نائبة بالشيوخ: إشراك الشباب في الأعمال التطوعية يصقل شخصيتهم ويكسبهم المهارات

السبت 27/فبراير/2021 - 06:01 ص
النائبة فريدة النقاش
النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ
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محمد الشعراوي
ثمنت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي تدخل فوري، لافتة النظر إلى هناك فئة تعاني من الفقر وفي أمس الحالة للدعم الإجتماعي، من اجل أن يكونوا قادرين علي عيش حياة كريمة مثل الجميع .

وأكدت النقاش في تصريحاتها لـ"صدى البلد" اهمية دور الشباب في مثل هذه الأعمال التطوعية وإشراكهم في تنمية مجتمعهم، موضحة أن ذلك يعمل على صقل شخصيتهم وإكسابهم المهارات في كافة الميادين المجتمعية.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي قد وجه خلال إجتماعه مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.
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