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أحمد سليمان يكشف أسباب ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف أحمد سليمان، نجم الزمالك ومدرب حراس المنتخب المصري السابق، أسباب ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.

وقال سليمان خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج " الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" أملك خبرات عديدة على مر السنوات الماضية في اتحاد الكرة، وتواجدت فيه من 1997 إلى 2013".

وتابع نجم الزمالك السابق: "أعلم تفاصيل الجوانب الإدارية داخل اتحاد الكرة وكيف يدار حاليا".

وأوضح أن لديه خطة لزيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، مردفا:" صلاح واجهة مشرفة لمصر في الخارج وهدفي خروج أكثر من لاعب للخارج".
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