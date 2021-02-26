أحمد سليمان يكشف أسباب ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. فيديو

كشف أحمد سليمان، نجم الزمالك ومدرب حراس المنتخب المصري السابق، أسباب ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.





وقال سليمان خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج " الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" أملك خبرات عديدة على مر السنوات الماضية في اتحاد الكرة، وتواجدت فيه من 1997 إلى 2013".





وتابع نجم الزمالك السابق: "أعلم تفاصيل الجوانب الإدارية داخل اتحاد الكرة وكيف يدار حاليا".





وأوضح أن لديه خطة لزيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، مردفا:" صلاح واجهة مشرفة لمصر في الخارج وهدفي خروج أكثر من لاعب للخارج".