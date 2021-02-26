برلماني: المشروعات القومية للدولة وفرت مئات الآلاف من فرص العمل للشباب

قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو مجلس النواب، إنه لولا الجرأة في إتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الإقتصادية ما كنا وصلنا إلي مرحلة الإنتعاش الحالية والتي تم تصنيف الإقتصاد المصري بها ضمن أقوي 10 إقتصادات عالميا ، معقبا " الرئيس السيسي يحمل علي عاتقه عبئا كبيرا تحديدا من بعد تعويم سعر الصرف".









أضاف " يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قانون الإستثمار منح إمتيازات عدة تتمثل في إعطاء حوافز تشجيعية تتمثل في إعفاءات جمركية وضريبية أو قروض ميسرة وذلك لدعم القطاع الخاص سواء شركات أو صغار مستثمرين، مما يؤدي إلي إيجاد فرص عمل للشباب تعمل بفائدة مجدية في شقين، الأول رفع كفاءة مستوي المعيشة للمواطن و الأخر دعم الإقتصاد القومي ككل من خلال زيادة الحصيلة الإيرادية.









وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن كافة المشروعات القومية التنموية التي نجريها الآن وفرت مئات الآلاف من فرص العمل للشباب العاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن سعي الدولة في تأهيل القوة البشرية للإلتحاق بسوق العمل من خلال العمل علي تنمية المهارات والخبرات، قائلا " الدولة بتأهل مهارتك للشغل وكمان بتوفرهولك ".









وتابع النائب، بالقريب العاجل سنشر بقيمة الإصلاحات التنموية القائمة لأن هذه المرحلة بمثابة إعادة بناء للدولة المصرية وفق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2021.





وأشاد ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بالإجراءات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما أثمر عنه من نتائج إيجابية.





وأثنى بريلينت على القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهى الإجراءات التى حافظت على وضع الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمة التي عصفت بالعالم أجمع، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال الجائحة أثبت نجاحًا مقارنة باقتصادات العديد من الدول الاخرى.





وتوجه ميرون بريلينت بالشكر لرئيس وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، علي العمل الجاد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية لضمان استدامة وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال من البلدين، حتى أثناء هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم.









من جانبه، عقّب الدكتور مصطفي مدبولي، على حديث الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، قائلا: كما سبق وأشرت، فإن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جدية نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مما نتج عنه تحسن قوى في مؤشرات الأداء الاقتصادية وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحا أنه فيما يتعلق بمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشروعات التنموية، فإن الحكومة أطلقت البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري باستثمارات تصل إلي 500 مليار جنيه، تنفذ بالكامل من خلال شركات القطاع الخاص من المقاولين والموردين، فضلًا عن أن تنفيذ البرنامج يوفر بالفعل مشاركة فعالة للقطاع الخاص من خلال قيامه بتوريد المكونات والمواد الأساسية للمشروع سواء من خلال شركات القطاع الخاص المحلية أو من خلال شركائها الأجانب بما في ذلك الشركات الأمريكية.





وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة خلال برنامج زمني من 3- 5 سنوات لدعم المشروعات التنموية، والتي من المتوقع أن يحصل القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها.

علي جانب آخر، استعرض عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، جهود الشركات الأمريكية العاملة في مصر في دعم قطاع الصحة لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، والتي تضمنت توفير أجهزة التنفس الصناعي وأدوات الحماية الشخصية والوقائية، مضيفًا أن عددا كبيرا من الشركات الأمريكية العاملة في مصر أعربت عن تطلعها للتعاون مع الحكومة المصرية في توفير لقاحات فيروس كورونا للعاملين بها، واستعدادها لتحمل تكاليف هذه اللقاحات.





من جانبه، رحب الدكتور مصطفي مدبولي بهذا المقترح، مشيرًا إلي أن الحكومة تشجع القطاع الخاص علي المساهمة في توفير اللقاحات للعاملين به. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعاقدت على عدد كبير من اللقاحات من مختلف الشركات وتعتزم توجيهها إلي الفئات ذات الأولوية بالمجان مثل المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" والفئات الأكثر احتياجا.



