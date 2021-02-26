الإفتاء لـ أبواق الجماعة الإرهابية: قبحكم الله.. جمعتم جهلًا وكذبًا وزورًا

وجهت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، رسالة إلى الجماعات الإرهابية وأبواقها تعليقا على فتوى نسبت لها زورا بأن البيت الذي لم يسجل في الشهر العقاري لا تدخله الملائكة.





وقالت دار الإفتاء: حقًّا "إذا لم تستحِ فافعل ما تشاء" ، و العجيب أن يصدر هذا الكذب الصراح ممن يدَّعون تمسحهم بالدين! ومعلوم أن الكذب يَهدي إلى الفجور، وأن الفجور يَهدي إلى النار، وإنه لا يُؤْمَنُ على دِين الله الفجَّارُ.‎





واختتمت الإفتاء بيانها ، قائلة:" قبحكم الله، جمعتم جهلًا وكذبًا وزورًا " .





مفتي الجمهورية: بخس إنجازات الدولة المصرية "شهادة زور"



