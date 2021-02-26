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توك شو

فقدان الاتصال بمراسل الغد في العاصمة الليبية طرابلس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:30 م
زياد الورفلي
زياد الورفلي
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قسم التوك شو
فقد الاتصال بمراسل قناة الغد بالعاصمة الليبية طرابلس، زياد الورفلي، عقب مشاركته في مؤتمر الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية أمس الخميس.

وتناشد إدارة قناة الغد المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بذل الجهود لمعرفة مصير زياد الورفلي، والعمل على حمايته والحفاظ على سلامته.

وحملت قناة الغد الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي مسؤولية الحفاظ على سلامة الورفلي.

جدير بالذكر أن الورفلي وجه سؤالا خلال المؤتمر لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عن توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية وحل قضايا الليبيين المحتجزين فى الخارج.
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