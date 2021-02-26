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توك شو

وصلت إلى 30% من الشعب.. إبراهيم عيسى: الدولة منشغلة الآن بمكافحة نسبة الفقر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:24 م
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
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قسم التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مشاريع الحكومة المختلفة حتى إصدار القوانين، تستهدف الفقراء ومحدودي الدخل من الشعب، ورفع مستوى معيشة الـ30% من الشعب، والذين يقدرون بـ33 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنه لا بد أيضًا من رعاية الدولة للـ5% من أغنياء مصر.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الطبقة المتوسطة من الشعب، تحملت إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوافقت على هدف إنجاحه، مردفًا: "نحتاج لقوانين ترمم ما أضرار برنامج الإصلاح الاقتصادي لكن لا بد من مناقشتها قبيل إصدارها حتى لا تستغلها الطوائف التي تكره مصر وتكن لها العداء كالإخوان وغيرهم".

وأشار إلى أن كافة الشعب لا تود استرجاع حالة عدم الاستقرار التي حصلت منذ 10 سنوات لكن تحتاج إلى إشراكها في إصدار القرارات وتجنب تهميشها حتى لا نجد احتجاجات هنا أو تظاهرات هناك على القرارات والتشريعات.
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