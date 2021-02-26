وصلت إلى 30% من الشعب.. إبراهيم عيسى: الدولة منشغلة الآن بمكافحة نسبة الفقر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مشاريع الحكومة المختلفة حتى إصدار القوانين، تستهدف الفقراء ومحدودي الدخل من الشعب ، ورفع مستوى معيشة الـ30% من الشعب ، والذين يقدرون بـ33 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنه لا بد أيضًا من رعاية الدولة للـ5% من أغنياء مصر.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الطبقة المتوسطة من الشعب ، تحملت إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وتوافقت على هدف إنجاحه، مردفًا: "نحتاج لقوانين ترمم ما أضرار برنامج الإصلاح الاقتصادي لكن لا بد من مناقشتها قبيل إصدارها حتى لا تستغلها الطوائف التي تكره مصر وتكن لها العداء كالإخوان وغيرهم".



